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اخبار رياضية > إدارة الحائلي تناقش 6 قضايا مالية
05/09/2019   1:00 م

إدارة الحائلي تناقش 6 قضايا مالية

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بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة رئيس المجلس أنمار الحائلي تفنيد ومناقشة ستة ملفات معنية بست قضايا منها قضية لشركة خاصة وخمس قضايا أخرى تخص لاعبين. وتعود القضية الخاصة بالشركة لموسم ٢٠١٣م والتي صدر بها حكم قضائي لصالح الشركة فيما تعود قضايا اللاعبين الخمسة للموسم الماضي وتحديدا فترة الانتقالات الشتوية.

من جهة أخرى وضعت إدارة النادي هدفا ماليا بمبلغ ١٠٠مليون ريال لدعم خزينة النادي منها ٥٠مليونا من الهيئة العامة للرياضة وبقية المبلغ يكون عوائد من الحضور الجماهيري والتعاقدات مع الشركات الراعية للفريق الأول الكروي. وعلى صعيد متصل اقتربت إدارة النادي من توقيع عقدين استثماريين لدعم خزينة النادي، بحيث تكون شعارات تلك الشركات على أطقم الفريق الأول الكروي.وفق “اليوم”.

إدارة الحائلي تناقش 6 قضايا مالية

اخبار رياضية
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