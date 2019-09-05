إنجلترا تجهز مختار لياقيا

كشف لـ “الرياضية” مختار علي، المحور المنضم أخيراً إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، عن خوضه تدريباتٍ داخل نادٍ خاص في إنجلترا، تزامناً مع إنهائه بعض التزاماته الخاصة هناك، قبل الوصول إلى الرياض الأسبوع المقبل، للانتظام مع زملائه الجدد استعداداً للمباريات المقبلة.
وأكد علي، الذي سبق له تمثيل المنتخب السعودي الأول، جاهزيته لياقياً.
وأوضح “لم أنقطع عن التدريبات الفترة الماضية مع فيتيس آرنهيم الهولندي فريقي السابق، والآن أتدرب في إنجلترا”، مبدياً ارتياحه للتوقيع مع نادٍ كبير كالنصر. وكان النادي العاصمي استقطبه، السبت الماضي، بعقد لـ 3 مواسم، قبيل إغلاق نافذة الانتقالات السعودية.