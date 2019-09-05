الهلال يتمسك بلائحة المكافآت الداخلية للاعبين

كشفت مصادر في الجهاز الطبي بنادي الهلال أن الدولي محمد البريك سيكون جاهزاً للعودة للمباريات بداية من اللقاء المقبل أمام فريق الفيحاء يوم 14 من سبتمبر (أيلول) الجاري في الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ينتظر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع، فيما ينتظر أن يحدد الجهاز الطبي موعد دخول المهاجم صالح الشهري للتدريبات اليوم أو غداً.
من جانب آخر، يدخل الدولي الكولومبي جوستافو كويلار في تدريبات الفريق الأول مساء اليوم على الملعب الرئيس بالنادي بعد وصوله للرياض مساء الاثنين الماضي، وينتظر أن يحظى مران اليوم بحضور جماهيري جيد لمشاهدة المحترف الكولومبي الجديد في مرانه الأول، حيث يستأنف لاعبو الهلال مساء تدريباتهم بعد إجازة الأربعة أيام التي تمتعوا بها بعد فراغهم من لقاء الرائد الأخير والذي كسبه الهلال بنتيجة 5 – 0 .
وسيفتقد الفريق في مران عدد من نجومه الدوليين والمحترفين الأجانب بسبب انتظام سبعة من الدوليين في معسكر الأخضر السعودي الجاري حالياً في الدمام فيما سيتأخر انضمام الثنائي بافيتمبي غوميز وسيباستيان جيوفينكو إلى يوم السبت المقبل ويعود الكوري الجنوبي جانغ هيون سو للتدريبات يوم الاثنين المقبل بسبب سفرهم لبلدانهم لإنهاء ارتباطات خاصة بهم.
وكان اللاعب الكولومبي وصل إلى العاصمة الرياض الاثنين الماضي وسط استقبال العشرات من أنصار الفريق الأزرق له في المطار، وذلك بعد إتمام الإدارة الهلالية التعاقد مع كويلار قادماً من فلامنجو البرازيلي في وقت سابق عقداً احترافياً يمتد لـ4 سنوات، وسبق للنجم الكولومبي اللعب لناديي ديبورتيفو كالي وجونيور الكولومبيين قبل الانتقال إلى فلامنجو.وفق “الشرق الأوسط”.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في الإدارة الهلالية أن مكافآت اللاعبين تخضع للائحة داخلية يسير عليها النادي، وهي تتضاعف مع كل فوز وتعود لنقطة الصفر عند الخسارة ولن يكون هناك مكافأة خاصة بمباراة معينة أو نتيجة فوز كبيرة.
وفي شأن آخر، أعلن نادي الهلال عن استقبال المستجدين لفريق تحت 19 سنة خلال الثلاثة الأيام للخميس والجمعة والسبت لمواليد (2002.2001.2000) على ملاعب شركة المياه في حي الدريهمية.