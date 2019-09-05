النصر والتعاون يلتقيان على كأس السوبر في يناير.. والشهري يعود!

علمت مصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اختار مطلع يناير المقبل موعداً لإقامة نهائي “السوبر السعودي” والذي سيجمع بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “النصر” ببطل كأس خادم الحرمين “التعاون” وستقام هذه المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
من جهته – أجرى لاعب النصر يحيى الشهري امس الأربعاء في دبي الكشف النهائي لدى الدكتور الفرنسي فليب ومركز “الفيفا” الرياضي واوضحت الفحوص الطبية النهائية نجاح العملية والبرنامج التأهيلي وتقرر مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي على ان يكون ظهور اللاعب للمرة الأولى مع الفريق في الجولة الرابعة من منافسات الدوري.
وكان الشهري اجرى عملية جراحية منتصف شهر مايو الماضي بعد معاناة طويلة مع هذه الإصابة، وهو الأمر الذي خسر معه الفريق خدماته طيلة الفترة الماضية.
وفي شأن آخر انضم امس الى قائمة الأعضاء الذهبيين عضو الشرف المهندس عبدالله العمراني وذلك بعد سداده رسوم العضوية الذهبية والبالغة مئة الف ريال في الوقت الذي قدمت ادارة النصر شكرها وتقديرها للشرفي العمراني على مبادرته ودعمه الدائم للنادي.وفق “الرياض”.
وعلى صعيد آخر ألغى المدير الفني للفريق النصراوي البرتغالي فيتوريا فكرة إقامة مباراة ودية للفريق في فترة التوقف الحالية، وذلك بسبب النقص الكبير في عناصر الفريق لغياب اكثر من عشرة لاعبين مابين المنتخب الأول في معسكره بالدمام وهم عبدالرحمن الدوسري وعمر هوساوي وعبدالله مادو وسلطان الغنام وعبدالله الخيبري وفراس البريكان، وكذلك انضمام الثلاثي فرج الغشيان وعبدالأله العمري وصالح الوحيمد في معسكر المنتخب الأولمبي في الطائف ومصر والثنائي الأجنبي المغربي نور الدين مرابط والنيجيري احمد موسى على ان يتم تعويض الفريق بالتدريبات اللياقة والتكتيكية ومتابعة اللاعبين المصابين وبرامجهم التأهيلية.