بن زنان يعلق على قرار الاتحاد السوري باستبعاد “عمر خربين” من منتخب بلاده!

علق الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان على قرار الاتحاد السوري لكرة القدم باستبعاد اللاعب عمر خريبن، من صفوف المنتخب، بسبب تخلفه عن الالتحاق به استعدادا لمباراته أمام الفلبين، الخميس المقبل، ضمن تصفيات كاس العالم 2022.
وكتب بن زنان عبر حسابه الرسمي على “تويتر” “خبر ، “بيان من الاتحاد السوري يستبعد فيه اللاعب عمر خربين عن تمثيل المنتخب بسبب تخلفه عدة مرات ” .
وأضاف ” تعليق : لم نسمع من اللاعب ..! ربما هناك ظروف للاعب .. ربما هناك تجني من إتحاده أو مدربه سنحسن الظن ولن نقول إنه خائن لوطنه”.وفق “المرصد”.