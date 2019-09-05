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أخبار محلية > شاهد.. مداهمة صالون تجميل يقوم بأعمال تجميل طبية بدون ترخيص.. والقبض على سيدة مقيمة
05/09/2019   9:19 ص

شاهد.. مداهمة صالون تجميل يقوم بأعمال تجميل طبية بدون ترخيص.. والقبض على سيدة مقيمة

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أظهر مقطع فيديو متداول قيام عدد من الجهات المختصة بمداهمة صالون تجميل يقدم أعمال تجميل طبية من خلال سيدة مقيمة من الجنسية اللبنانية لا تحمل رخصة أو أي مؤهل، وقَدِمت إلى المملكة بتأشيرة زيارة.

وبيّن الفيديو الذي وثّقه الإعلامي فيصل العبدالكريم ضبط الجهات المختصة لأجهزة وأدوية طبية لا يحق لصوالين التجميل العمل عليها، ليتم القبض على السيدة والتحرز على الأجهزة والإغلاق التحفظي للصالون.

وشارك في حملة المداهمة الفرق التفتيشية بوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء والبحث الجنائي والدوريات الأمنية وصحة البيئة.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مداهمة صالون تجميل يقوم بأعمال تجميل طبية بدون ترخيص.. والقبض على سيدة مقيمة

أخبار محلية
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