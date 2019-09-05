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أخبار محلية > “الخضيري” يحذّر من إعلانات تروج لـ”حبة سحرية”.. ويفنّد بعض الشائعات الطبية
05/09/2019   9:16 ص

“الخضيري” يحذّر من إعلانات تروج لـ”حبة سحرية”.. ويفنّد بعض الشائعات الطبية

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حذّر الباحث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من انتشار إعلانات لـ”حبة سحرية” يزعم المروجون لها أنها تعالج العديد من الأمراض، مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح.

وسخر الخضيري في تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”، من تلك الإعلانات قائلاً: “زعم المروجين لتلك الحبة أنها تسقط الجنين وتحمي الجنين وتعافي العقيم وعلاج لكل الأمراض من عقم وسرطان وسمنة وسكر وضغط، وتنشر السلام والأمن والآمان في العالم”.

وفنّد الخضيري بعض الشائعات التي يتم نشرها على مواقع التواصل، مشيراً إلى أن ما جرى ترويجه عن وجود بيض وأرز بلاستيك وطماطم مسرطنة كذب فهي معلومات ليست مبنية على دراسات علمية وليس لها مصدر علمي موثوق.وفق “أخبار 24”.

“الخضيري” يحذّر من إعلانات تروج لـ”حبة سحرية”.. ويفنّد بعض الشائعات الطبية

أخبار محلية
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