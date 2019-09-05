قنوات “KSA SPORTS” تنقل مباريات الأخضر في تصفيات كأسي العالم وآسيا

قال مدير عام القنوات الرياضية السعودية “KSA SPORTS” غانم القحطاني، إن القنوات الرياضية السعودية ستذيع مباريات المنتخب السعودي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأوضح القحطاني عبر حسابه في موقع “تويتر”، أنه سيتم نقل مباراة الأخضر الودية اليوم (الخميس) أمام منتخب مالي والتي ستقام في الدمام على القنوات الرياضية، مع استوديو تحليلي.
ويلعب المنتخب السعودي في التصفيات المزدوجة في المجموعة الرابعة مع منتخبات، سنغافورة واليمن وفلسطين وأوزباكستان، ويستهل مشواره بلقاء المنتخب اليمني الثلاثاء المقبل في البحرين.وفق “أخبار 24”.