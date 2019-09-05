نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > قنوات “KSA SPORTS” تنقل مباريات الأخضر في تصفيات كأسي العالم وآسيا
05/09/2019   9:16 ص

قنوات “KSA SPORTS” تنقل مباريات الأخضر في تصفيات كأسي العالم وآسيا

+ = -
586

قال مدير عام القنوات الرياضية السعودية “KSA SPORTS” غانم القحطاني، إن القنوات الرياضية السعودية ستذيع مباريات المنتخب السعودي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأوضح القحطاني عبر حسابه في موقع “تويتر”، أنه سيتم نقل مباراة الأخضر الودية اليوم (الخميس) أمام منتخب مالي والتي ستقام في الدمام على القنوات الرياضية، مع استوديو تحليلي.

ويلعب المنتخب السعودي في التصفيات المزدوجة في المجموعة الرابعة مع منتخبات، سنغافورة واليمن وفلسطين وأوزباكستان، ويستهل مشواره بلقاء المنتخب اليمني الثلاثاء المقبل في البحرين.وفق “أخبار 24”.

قنوات “KSA SPORTS” تنقل مباريات الأخضر في تصفيات كأسي العالم وآسيا

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885061737.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.