ماوريسيو دي مولا: مُحترف الهلال غير قادر على قيادة هجوم بيرو !

علق موريسيو دي مولا، الصحفي في شبكة “فوكس سبورتس بيرو”، على إمكانية الاعتماد على محترف الهلال أندريه كاريلو كمهاجم صريح في مباراتي بيرو الوديتين القادمتين أمام الإكوادور والبرازيل، وذلك بسبب بعض الغيابات في صفوف المنتخب البيروفي.
وقال موريسيو: “كاريلو يمتاز بالسرعة والمراوغة، لكن لا زالت أهدافه غائبة مع الهلال. اعتقد أن كيفن كيفيدو أفضل في مركز المهاجم”.
ويلعب كيفن كيفيدو في أليانزا ليما البيروفي، وسيقدم المنتخب البيروفي وجهاً متجدداً في هجومه مع غياب نجميه باولو غيريرو وجيفرسون فارفان.وفق “أخبار 24”.