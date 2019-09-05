ارتفاع في الواردات وانخفاض في صادرات المملكة غير النفطية لدول الخليج في 2018.. والإمارات أكبر مورد ومستورد

كشفت مؤسسة النقد العربي “ساما” عن حجم التبادل التجـاري غيـر النفطـي بين المملكة وباقي دول مجلـس التعـاون لــدول الخليــج العربيــة عام 2018، وتضمن إجمالي الواردات بقيمة 56.9 مليار ريال، فيما بلغت الصادرات 47.4 مليار ريال.
وســجلت واردات المملكــة مــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ارتفاعـاً نسـبته 25.4%، لتبلـغ 56.9 مليـار ريـال فـي عــام 2018م، مقابــل 45.4 مليــار ريــال فــي العــام الســابق، وانخفضــت صــادرات المملكــة إلــى دول المجلــس بنســبة 2.5% فــي عــام 2018م لتبلــغ 47.4 مليــار ريــال.
وســجّل الميــزان الســلعي غيــر النفطــي للمملكــة فائضــاً مــع الكويــت بمبلــغ 6.3 مليــار ريـال، ومـع البحريـن بمبلـغ 0.1 مليـار ريـال فـي عـام 2018م. فيمــا ســجل عجــزاً مــع كلٍ مــن الإمــارات وعمـان وبلـغ 13.9 مليـار ريـال و2.0 مليـار ريـال علـى التوالــي.
وتشــير بيانــات واردات المملكــة غيــر النفطيــة مــن دول المجلــس فــي عــام 2018م إلــى بقــاء الإمارات فــي المرتبــة الأولــى بصفتهــا أكبــر مــورد للمملكــة بمبلــغ 43.4 مليــار ريــال، بنسبة 76.3% مـن إجمالـي واردات المملكـة غيـر النفطيـة مـن دول المجلـس.
وجـاءت مملكـة البحريـن فـي المرتبـة الثانيـة بقيمـة 6.1 مليـار ريـال، مـا نسـبته 10.7%، تلتهــا ســلطنة عمــان بقيمــة 5.8 مليــار ريــال، مــا نسـبته 10.2% مـن إجمالـي واردات المملكـة غيـر النفطيـة مـن دول المجلـس، ثـم جـاءت الكويـت فـي المرتبـة الرابعــة بقيمــة 1.6 مليــار ريــال.وفق “أخبار 24”.
وفيمـا يخـص صـادرات المملكـة غيـر النفطيـة لـدول مجلـس التعــاون فــي عــام 2018م، فقــد ظلـت دولـة الإمارات فـي المرتبـة الأولى، حيـث صـدّرت المملكـة لهـا مـا قيمتـه 29.6 مليـار ريـال، أي مـا يعـادل 62.4% مـن إجمالـي صـادرات المملكـة غيــر النفطيــة لــدول المجلــس. وجــاءت دولــة الكويــت فــي المرتبــة الثانيــة بمبلــغ 7.8 مليــار ريــال، أي مــا نســبته 16.5%، تلتهـا مملكـة البحريـن بمبلـغ 6.2 مليـار ريـال أي مــا نســبته 13.0%، ثــم ســلطنة عمــان بنحــو 3.8 مليــار ريــال، أي مــا نســبته 8.1%.