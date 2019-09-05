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أخبار محلية > بالفيديو.. ملخص الخدمات المقدّمة من وزارة الإسكان في شهر أغسطس 2019
05/09/2019   1:04 ص

بالفيديو.. ملخص الخدمات المقدّمة من وزارة الإسكان في شهر أغسطس 2019

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أصدرت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، ملخصاً للخدمات المقدّمة من برنامج سكني، للمستفيدين في المملكة عن شهر أغسطس 2019م، حيث كان قد بلغ عدد المستفيدين من الحلول السكنية في شهر يوليو نحو 28 ألفا و516 مستفيدا.

وأكّدت الوزارة أن ما تم تقديمه للمواطنين من أراضٍ مجانية خلال الشهر، بلغ 10 آلاف و294 قطعة أرض، وهو ما يعادل ما تم منحه في 6 أشهر خلال العام الجاري، كما تم توفير أكثر من 11 ألف قطعة أرض مجانية بعد إضافة “سكني” لـ 9 مخططات سكنية جديدة.

ويواصل البرنامج تسليم الفلل الجاهزة في 25 مشروعاً سكنياً تتوزع في 10 مناطق، وفي جدة اكتمل تطوير أرض بيضاء خاضعة للرسوم من مالكها بمساحة 724 ألف متر مربع، كما تم إصدار 71 ألفا و66 شهادة إعفاء ضريبي للمسكن الأول حتى يوليو الماضي.وفق “أخبار 24”.

فيما يواصل التمويل العقاري نموه القياسي للشهر السابع على التوالي، حيث حقّق نسبة نمو تُقدّر بـ 266% مقارنة بيوليو 2019 الذي تم فيه إتمام نحو 16 ألف عقد تمويل عقاري للأفراد.

بالفيديو.. ملخص الخدمات المقدّمة من وزارة الإسكان في شهر أغسطس 2019

أخبار محلية
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