تسجيل 4 آلاف اتحاد للملاك حتى أغسطس 2019

أعلن برنامج اتحاد المُلاّك التابع لوزارة الإسكان “مُلاك” أن عدد الاتحادات المسجلة في البرنامج حتى أغسطس 2019 وصل إلى نحو 4 آلاف اتحاد، مسجِّلاً ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات تسجيل الاتحادات الجديدة.
ومنذ إطلاق البرنامج للبوابة التفاعلية الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني، أصبحت طلبات التسجيل تحقق ارتفاعاً مستمراً، حيث تحتوي البوابة والتطبيق على العديد من الميزات والخدمات من البرنامج للمستفيدين من مُلاّك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.
وأوضح البرنامج أن هناك نمواً متزايداً يشهده برنامج «مُلاّك»، نتيجة تسهيل الخدمات المقدمة للاتحادات من خلال البوابة أو التطبيق، حيث أصبح إنشاء الاتحاد ميسرًا وبشكلٍ إلكتروني اختصاراً للوقت والجهد على الراغبين بالتسجيل في البرنامج.
ويؤمّن البرنامج الخدمات اللازمة لملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة المسجلين في الاتحاد وينظّم مسؤوليات وتكاليف صيانة الأجزاء المشتركة، حيث إن وجود مثل هذه البيئة العقارية المنظّمة والمحفّزة سيكون جاذبا ومساعدا للمواطنين الراغبين في امتلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، بما يحقق الأثر الإيجابي على تنظيم العلاقة بينهم.
واعتمد البرنامج مؤخراً تعيين مدير علاقات لكل اتحاد مُلاك، للعمل بطريقة احترافية حتى يحقق الاتحاد أهدافه التي أُنشئ من أجلها، ويساند الأعضاء ومالكي الوحدات على تجاوز العقبات التي تواجههم، حيث يحدَّد مدير العلاقات بعد اعتماد الاتحاد، ليكون مسؤولاً عن عدد من المهام.
وتشمل تلك المهام اعتماد الرسوم التي يتفق عليها الملاك وفتراتها، واعتماد تعيين مناصب أعضاء مجلس الإدارة “نائب الرئيس وأمين المال”، ومتابعة فتح الحساب البنكي للاتحاد، وإصدار خطابات للجهات كشركة الكهرباء والمياه والبريد السعودي وغيرها، واستقبال الاستفسارات من أعضاء الاتحاد ومساعدتهم في حلّها، وتسلم أسماء المتعثرين عن السداد من قبل مدير الاتحاد لمتابعتها.وفق “أخبار 24”.
وسبق أن أطلق البرنامج مشروع لوحات الترقيم الخاصة باتحاد الملاك تسهيلاً للحصول على المعلومات إلكترونياً، حيث تشكل الخدمات الرقمية جزءًا مهماً في تسهيل الوصول للمعلومات، وهذه الخطوة تأتي تماشياً مع أهمية التفاعل والتحول الإلكتروني لبرامج وخدمات وزارة الإسكان.
وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على سهولة وصول وتنفيذ الخدمات لمالكي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، والدقة في المعلومات المسجلة والموقع الجغرافي لأعضاء الاتحاد، حيث تقوم فكرة المشروع على وجود لوحات رقمية توضع على مبنى الاتحاد، تحتوي على معلومات رئيسية عن الاتحاد والوحدات السكنية، لتسهل وصول الخدمات، ويمكن الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمنشأة من خلال المسح والقراءة الإلكترونية.
يُذكر أنّ وزارة الإسكان قد أطلقت برنامج «مُلاك» منتصف عام 2016، ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة آمنة ومستدامة للمساهمة في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.