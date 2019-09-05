18 مليون مركبة عبرت مداخل مدن المملكة في أغسطس.. وجدة تسجل الرقم الأعلى

رصدت وحدات التعداد المرورية التابعة لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، معدلات الحركة المرورية لمداخل مدن المملكة الرئيسية لشهر أغسطس المنصرم، حيث عبرت أكثر من 18 مليون مركبة من المنافذ البرية.
وتصدّرت جدة تلك المعدلات، حيث بلغ عدد المركبات التي عبرت مداخلها 5.2 مليون مركبة بمعدل 167 ألف مركبة يوميًا بمتوسط سرعة بلغ 103 كلم/ س، تلتها مداخل مكة المكرمة بـ 5 ملايين مركبة بمعدل 161 ألف مركبة يوميًا بسرعة بلغ 118 كلم/ س، فالرياض بـ 2.7 مليون مركبة بمعدل 88 ألف مركبة يوميًا، بمتوسط سرعة بلغ 104 كلم/ س.
كما سجّلت مداخل الدمام عبور 1.5 مليون مركبة بمعدل 48 ألف مركبة يوميًا بمتوسط سرعة 101 كلم/س، تلتها مداخل المدينة المنورة والقصيم بعبور 1.3 مليون مركبة بمعدل 42 ألف مركبة يوميًا بمتوسط سرعة بلغ 80 كلم/ س لكل منطقة.وفق “أخبار 24”.
فيما عبر بمداخل الباحة نحو 1.1 مليون مركبة، بمعدل 35 ألف مركبة يوميًا بمتوسط سرعة بلغ 75 كلم/ س، وعبر بمداخل الحدود الشمالية 444 ألف مركبة بمعدل 14 ألف مركبة يوميًا بمتوسط سرعة بلغ 90 كلم/س.