أدى محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، صلاة الميت بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف، على الشهيد العريف سويد الدوسري أحد منسوبي الحرس الوطني، الذي استشهد أثناء دفاعه عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
ونقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده لذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير المنطقة الشرقية ونائبه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وفق “أخبار 24”.