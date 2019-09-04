ضبطت الشرطة البريطانية أكبر شحنة مخدرات في تاريخها، بعد أن تمكنت من العثور على كميات من مخدر الهيروين، مخبأة في شحنة ملابس ومناشف للحمامات، على متن إحدى السفن.
واكتشفت الشرطة شحنة الهيروين على سفينة حاويات رست الأسبوع الماضي في ميناء “فيلكستو” شرقي إنجلترا، حيث تبين أن قيمة المخدرات تتجاوز مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني (548 مليون ريال).
وأوضح مات هورن، من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، أن الشحنة غير مسبوقة في المملكة المتحدة، كما تُعد واحدة من أكبر العمليات في أوروبا، وذلك بعد أن تلقت الوكالة معلومات بوجود الهيروين على السفينة عند رسوها في الميناء، وأنها ستفرغ الحمولة في بلجيكا.
وبعد تفريغ المخدرات، أكملت السفينة طريقها إلى ميناء “أنتويرب” في بلجيكا كما هو مقرر، بعد أن أعيدت الحاويات فارغة إلى مكانها، وبالفعل رست في الميناء البلجيكي وقُبض هناك على 4 أشخاص كانوا في انتظارها.
وفق “أخبار 24”.