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أخبار محلية > إلزام آباء مماطلين بدفع 122 مليون ريال نفقة لأبنائهم‎
04/09/2019   9:06 م

إلزام آباء مماطلين بدفع 122 مليون ريال نفقة لأبنائهم‎

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اتخذت دوائر ومحاكم التنفيذ بوزارة العدل إجراءات صارمة تجاه المماطلين من الآباء في دفع نفقة أبنائهم، وألزمت خلال العام الهجري الماضي 10 آلاف و937 مماطلاً بدفع أكثر من 122 مليون ريال.

وتصدّرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة بـ3893 طلب نفقة بقيمة 40 مليون ريال، تلاها بالترتيب: “الرياض بـ2664 طلباً بقيمة 39.6 مليون ريال، المنطقة الشرقية بـ1775 طلباً بنحو 15.9 مليون ريال، المدينة المنورة بـ792 طلباً بقيمة 6 ملايين ريال”.

كما تضمّنت القائمة، “القصيم بـ428 طلباً بقيمة 4.4 مليون ريال، عسير بـ368 طلباً بقيمة 5.4 مليون ريال، تبوك بـ284 طلباً بقيمة 1.7 مليون ريال، جازان بـ278 طلباً بقيمة 4 ملايين ريال، الجوف بـ159 طلباً بقيمة 2 مليون ريال”.

كما تم تسجيل 138 طلباً في حائل بقيمة 684 ألف ريال، الباحة بـ67 طلباً بقيمة 1.9 مليون ريال، الحدود الشمالية بـ61 طلباً بقيمة 571 ألف ريال، نجران بـ30 طلباً بقيمة 146 ألف ريال.وفق “أخبار 24”.

إلزام آباء مماطلين بدفع 122 مليون ريال نفقة لأبنائهم‎

أخبار محلية
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