محافظ شرورة يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الحربي”

أدى محافظ شرورة إبراهيم الشهري، اليوم الأربعاء، في جامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول عبدالله بن سالم الحربي، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي.
ونقل محافظ شرورة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده لذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة نجران ونائبه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف، سائلين الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.وفق “أخبار 24”.