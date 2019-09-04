كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن لائحة العناصر المسموح بإضافتها للعصائر والمشروبات وخلطات العصائر التي تبيعها محلات العصائر والمطاعم والمقاهي وأكشاك البيع في مراكز التموين.
وأوضحت الهيئة أن نطاق تطبيق اللائحة يسمح بإضافة “النكتار” للمشروبات فقط وليس للعصائر الطازجة، كما يسمح بالحليب و”الآيس كريم” وقطع الفواكه الطازجة.
وكانت الهيئة بيّنت أن اللائحة تمنع إضافة السكر والنكهات والمواد الحافظة والملونة والعسل باعتباره من السكريات إلى العصائر والمشروبات، كما تمنع استخدام أو إضافة مشروبات الطاقة وشراب الجلوكوز، وألزمت المحال بالإفصاح عن جميع مكونات المشروبات.
وفق “أخبار 24”.