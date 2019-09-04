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أخبار محلية > “البيئة”: ارتفاع استهلاك المياه في 2018 بنسة 8% مقارنة بعام 2017
04/09/2019   5:36 م

“البيئة”: ارتفاع استهلاك المياه في 2018 بنسة 8% مقارنة بعام 2017

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ارتفاع كمية استهلاك مياه الشرب في عام 2018 لتصل إلى 3392 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2017.

وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي لعام 2018، أن المياه المحلاة شكلت 63% من إجمالي المياه الموزعة بنحو 2.14 مليار متر مكعب، فيما شكلت المياه الجوفية 37% من إجمالي المياه الموزعة ما يعادل نحو 1.26 مليار متر مكعب.

وأشارت إلى أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة من حيث استهلاك المياه بنحو 1072 مليون متر مكعب ما يعادل 32% من إجمالي المياه المستهلكة، تلتها مكة المكرمة بنحو 761 مليون متر مكعب، أي بنحو 22%.

وأضافت أن عدد المشتركين بخدمات المياه انخفض إلى 1.95 مليون مشترك بتراجع قدره 1% مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك بسبب تحديث المستفيدين لبياناتهم.وفق “أخبار 24”.

“البيئة”: ارتفاع استهلاك المياه في 2018 بنسة 8% مقارنة بعام 2017

أخبار محلية
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