“البيئة”: ارتفاع استهلاك المياه في 2018 بنسة 8% مقارنة بعام 2017

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ارتفاع كمية استهلاك مياه الشرب في عام 2018 لتصل إلى 3392 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2017.
وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي لعام 2018، أن المياه المحلاة شكلت 63% من إجمالي المياه الموزعة بنحو 2.14 مليار متر مكعب، فيما شكلت المياه الجوفية 37% من إجمالي المياه الموزعة ما يعادل نحو 1.26 مليار متر مكعب.
وأشارت إلى أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة من حيث استهلاك المياه بنحو 1072 مليون متر مكعب ما يعادل 32% من إجمالي المياه المستهلكة، تلتها مكة المكرمة بنحو 761 مليون متر مكعب، أي بنحو 22%.
وأضافت أن عدد المشتركين بخدمات المياه انخفض إلى 1.95 مليون مشترك بتراجع قدره 1% مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك بسبب تحديث المستفيدين لبياناتهم.وفق “أخبار 24”.