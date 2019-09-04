بعد تداول مقطع فيديو له.. خالد مسعد: ظروف قاهرة والحمد لله على كل حال

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو انتشر للاعب السابق خالد مسعد، مستذكرين مشاركاته المميزة مع المنتخب والأندية السعودية في عدة بطولات.
وتعاطف كثيرون مع اللاعب مطالبين بتحسين وضعه وتهيئة حياة كريمة تليق بما قدمه للكرة السعودية في كل من كأسي العالم 94 بأمريكا و98 بفرنسا وكأس آسيا، وكأس الخليج.
وذكر مسعد وفقا لـ”سبق”، أنه قدم زهرة شبابه في خدمة وطنه من خلال تمثيله المنتخب في جميع الفئات السنية، حيث شارك المنتخب بلوغه دور الـ 16 في كأس العالم 1994 بأمريكا، والوصول لنهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، مشيرا إلى تحقيق عدة إنجازات مع كل من ناديي الأهلي والاتحاد
وقال مسعد: “إن الانسان يتعرّض في حياته لظروف قاهرة، وقد لا يوفق اللاعب بعد اعتزاله في الأعمال الخاصة، مضيفا: “الحمد لله على كل حال، نحن في مجتمع مترابط، وسلّمت أمري لله”.