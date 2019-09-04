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أخبار محلية > بالفيديو.. شروط ومواصفات الحقيبة الدراسية للطلاب.. تعرف عليها
04/09/2019   5:32 م

بالفيديو.. شروط ومواصفات الحقيبة الدراسية للطلاب.. تعرف عليها

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أكد مدير إدارة الغزل والنسيج بهيئة المواصفات والمقاييس سعد آل حاتم، أن اختيار الحقيبة المدرسية يعد من الأشياء الهامة للطلاب، مشددا على أولياء الأمور بضرورة معرفة الشروط والمواصفات الواجب توافرها بها.

وأوضح آل حاتم أن الهيئة تطلق مع بداية العام الدراسي سنويا حملة لتوعية الآباء بمواصفات واشترطات كل اللوازم الدراسية كافة، وذلك بطريقة مبسطة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين أنه بجانب اختيار الشكل الجميل والتصميم الجذاب يجب على الوالدين مراعاة نسبة وزن الحقيبة مقارنة بالوزن الطالب، مشيرا إلى أهمية أن لا يتجاوز وزن الحقيبة 10% من حجم الطالب، أي أنه إذا كان الطالب يزن 35 كيلو جرام، فلا ينبغي أن تكون الحقيبة أكثر من 3 ونصف كيلو.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. شروط ومواصفات الحقيبة الدراسية للطلاب.. تعرف عليها

أخبار محلية
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