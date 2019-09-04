“التحالف”: مليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً بالستياً من محافظة صعدة وسقط داخل الأراضي اليمنية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء صاروخًا بالستياً سقط داخل الأراضي اليمنية.
وأضاف المالكي أن المليشيات أطلقت الصاروخ من محافظة (صعدة/ مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء).
وأوضح العقيد المالكي المليشيا الحوثية مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.