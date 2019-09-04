يراجع المستشفيات كمريض.. تعرّف على طبيعة عمل المتسوق السري لدى وزارة الصحة

أوضحت وزارة الصحة أن المتسوق السري يظهر كشخص اعتيادي في المستشفيات أو المراكز الصحية، إما كمريض أو مراجع، ويأخذ دوره مع الجميع دون أن يشعر به أحد.
وذكرت الوزارة أن المتسوق السري يكون ضمن فريق مؤهل وظيفته تقييم مستوى الأداء والخدمات في المنشآت الصحية وقطاعاتها بوزارة الصحة بسرية وموضوعية، بحيث يقوم بتقييم السلبيات والإيجابيات.
وأضافت أن من وظيفته تقييم طول فترة انتظار المريض حتى دخوله عند الطبيب، وكذلك شرح الصيدلي لطريقة استخدام الدواء، ولبس الكادر الطبي للكمامات والقفازات الطبية، وتقييم واقع المنشآت الطبية. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أن المتسوق السري محترف في فن التقييم ، وهو عين الوزارة لتقيم ما يقارب 280 مستشفى و2400 مركز صحي حول المملكة، بحيث ينقل الملاحظات للمسؤولين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
يظهر #المتسوق_السري كشخص إعتيادي، إما مريض أو مراجع، ويأخذ دوره مع الجميع دون أن يشعر به أحد. pic.twitter.com/zy9nEyc8yU
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) September 3, 2019