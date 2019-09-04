نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هل يمكن كتابة المهر بغير الريال السعودي في عقد النكاح؟.. “العدل” تجيب
04/09/2019   1:29 م

هل يمكن كتابة المهر بغير الريال السعودي في عقد النكاح؟.. “العدل” تجيب

+ = -
937

قالت وزارة العدل عبر حساب التواصل العدلي على موقع تويتر اليوم (الأربعاء)، إنه يمكن كتابة قيمة المهر بغير الريال السعودي في عقد النكاح، وذلك ردا على سؤال أحد المتابعين.

يشار إلى أن متطلبات عقد النكاح وفقا لوزارة العدل تشمل، حضور أطراف عقد النكاح وولي المرأة ومعهم ما يثبت شخصيتهم، وحضور شاهدين عارفين بالمرأة ووليها ليشهدا على العقد ومقدار المهر والشروط.

وكذلك إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج، والتأكد من رضا المخطوبة وسؤال المأذون لها شخصيا عن موافقتها وشروطها، ومعرفة مقدار الصداق، وإحضار صك الطلاق الأصل للمرأة المطلقة والتأكد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول.وفق “أخبار 24”.

وإذا كان العقد يجرى بوكالة يتم إحضار صكها الأصل، كما يتم إحضار صك حصر الورثة الأصل للمرأة المتوفى والدها أو المتوفى عنها زوجها .

هل يمكن كتابة المهر بغير الريال السعودي في عقد النكاح؟.. “العدل” تجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885061643.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.