هل يمكن كتابة المهر بغير الريال السعودي في عقد النكاح؟.. “العدل” تجيب

قالت وزارة العدل عبر حساب التواصل العدلي على موقع تويتر اليوم (الأربعاء)، إنه يمكن كتابة قيمة المهر بغير الريال السعودي في عقد النكاح، وذلك ردا على سؤال أحد المتابعين.
يشار إلى أن متطلبات عقد النكاح وفقا لوزارة العدل تشمل، حضور أطراف عقد النكاح وولي المرأة ومعهم ما يثبت شخصيتهم، وحضور شاهدين عارفين بالمرأة ووليها ليشهدا على العقد ومقدار المهر والشروط.
وكذلك إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج، والتأكد من رضا المخطوبة وسؤال المأذون لها شخصيا عن موافقتها وشروطها، ومعرفة مقدار الصداق، وإحضار صك الطلاق الأصل للمرأة المطلقة والتأكد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول.وفق “أخبار 24”.
وإذا كان العقد يجرى بوكالة يتم إحضار صكها الأصل، كما يتم إحضار صك حصر الورثة الأصل للمرأة المتوفى والدها أو المتوفى عنها زوجها .