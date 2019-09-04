انتخاب الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيساً للمجموعة العربية للمتاحف

انتخبت المجموعة العربية للمتاحف “الآيكوم العربي” وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيسا للمجموعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارتها للدورة الجديدة (2019 – 2022) على هامش المؤتمر الدولي للمتاحف الـ25 المنعقد في مدينة كيوتو باليابان.
وكان الأمير بدر قد وافق في يوليو الماضي على قبول الرئاسة الفخرية للجنة الوطنية السعودية للمتاحف “الآيكوم السعودي” التي تأسست في أكتوبر 2015 تحت مظلة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.
ويحظى المؤتمر الدولي العام للمتاحف، الذي يعقد كل ثلاثة أعوام، باهتمام وبحضور عالمي كثيف حيث تتم فيه مناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية المتحفية في أنحاء العالم، وتطوير آليات إدارة وتنمية المتاحف، بحضور الدول الأعضاء في المجلس الدولي لـ”الآيكوم”، كما يتم في المؤتمر، ترشيح وانتخاب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الإقليمية لـ”الآيكوم”.وفق “أخبار 24”.