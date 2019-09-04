مصادر: برنامج الإعانات الزراعية سيعيد توزيع 750 مليون ريال على المستحقين بدلا من شركات الأعلاف

كشف مسؤول في وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توجيه برنامج الإعانات الزراعية نحو 750 مليون ريال إلى حسابات المستحقين بشكل مباشر بدلا من الشركات.
وأوضح أن الدعم المقدم للشركات البالغ 750 مليون ريال سنويا، تدفعها الدولة لشركات بيع واستيراد الأعلاف بغرض خفض الأسعار إلى 42 ريالا للكيس شاملا ضريبة القيمة المضافة، بينما من المتوقع أن تصل الأسعار بين 50 و55 ريالا.
وأشار وفقا لـ”الاقتصادية، أن الهدف من إعادة توجيه الإعانات الزراعية هو دعم المستفيدين المستحقين من صغار مربي الماشية للاستفادة منها بشكل مباشر، بدلا من شركات الأعلاف، لافتا إلى أن الدعم المباشر سيساعدهم في تحمل ارتفاعات أسعار الأعلاف.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته أمس الثلاثاء إنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها.