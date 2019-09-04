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أخبار محلية > في خطوة مفاجئة قبل الدراسة بـ3 أيام.. دمج 6 مدارس في مبنى تعليمي واحد.. و”التعليم” تتفاعل
04/09/2019   1:24 م

في خطوة مفاجئة قبل الدراسة بـ3 أيام.. دمج 6 مدارس في مبنى تعليمي واحد.. و”التعليم” تتفاعل

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فوجئ عدد من أولياء الأمور بمحافظة أحد رفيدة بعسير، بنقل أبنائهم الذين يدرسون بالمرحلة الابتدائية، من المبنى التعليمي الخاص بهم إلى مبنى آخر يضم 5 مدارس، في الوقت الذي وعدت فيه إدارة التعليم بأبها بالرد.

وبيّنت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن المبنى التعليمي الواقع شرق المحافظة يضم مدرسة متوسطة وأخرى ثانوية، بالإضافة إلى طلاب مدارس التوأمة بمراحلها الثلاث خلال الفترة المسائية؛ حيث تم نقل طلاب المدرسة الابتدائية إليه بسبب إخلاء المبنى القديم.

وأشارت المصادر إلى أن أولياء الأمور أبدوا استياءهم من دمج 6 مدارس في مبنى واحد، ما سيؤثر سلباً على العملية التعليمية وخطورته على صحة أبنائهم؛ بسبب التكدس، وتزاحم الطلاب أثناء خروجهم من المبنى، خاصة أن القرار صدر يوم الخميس الماضي قبل 3 أيام من بدء الدراسة.

في خطوة مفاجئة قبل الدراسة بـ3 أيام.. دمج 6 مدارس في مبنى تعليمي واحد.. و”التعليم” تتفاعل

أخبار محلية
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