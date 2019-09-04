رداً على ماجد عبدالله.. إدارة النصر تفخر بما قدمه “آل سويلم” وترفض الإساءة لكل مَن خدم النادي

أكدت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت، فخرها بالعمل الذي قدمه رئيس النادي السابق سعود آل سويلم في الموسم السابق، ورفضها لأي إساءة لكل مَن تشرف بخدمة النادي.
وقالت الإدارة النصراوية في بيان لها، إنها تقدر وتحترم كل من عمل في خدمة الكيان في جميع حقبه التاريخية دون استثناء، مثمنة جهودهم المبذولة في ذلك، وفخرها العظيم بما قدمه آل سويلم وفريق إدارته الذي كان له الأثر البارز في تحقيق الإنجاز الكبير الاستثنائي وهو لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وشددت على رفضها بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحاً أو تصريحاً لكل مَن تشرف بخدمة الكيان، داعية إلى الابتعاد عن كل ما يسبب الانقسام والخلاف والذي لا يمثل الوحدة المعروفة عن النادي، وأكدت ترحيبها بالجميع لمواصلة المسيرة نحو القمة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن لاعب وهداف نادي النصر السابق ماجد عبدالله، قد قال في لقاء تلفزيوني إن إدارة سعود آل سويلم لم تكن نصراوية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط الإعلامية والجماهير النصراوية.