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أخبار محلية > بعد حبسه لأكثر من عام.. تعويض مواطن بـ750 ألف ريال عقب تبرئته في قضية جنائية
04/09/2019   8:30 ص

بعد حبسه لأكثر من عام.. تعويض مواطن بـ750 ألف ريال عقب تبرئته في قضية جنائية

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كشفت مصادر أن المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكماً يقضي بدفع تعويض لمواطن قدره 750 ألف ريال، بعد حبسه في سجن بريمان لأكثر من 12 شهراً في قضية جنائية قبل تبرئته منها لاحقاً.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن المواطن طالب في دعواه بتعويض قدره 5 ملايين ريال عن الضرر النفسي والاجتماعي وتقييد حريته لأكثر من عام، وشهدت الجلسة في بدايتها تنازعاً في اختصاص المحكمة، لتحسم محكمة الاستئناف أن المحكمة التي أصدرت حكم البراءة هي المختصة بالنظر في دعوى التعويض.

وأشارت إلى أن المحكمة احتسبت مبلغ التعويض على أساس راتب المواطن اليومي ثم ضرِب المبلغ في 3 كون اليوم 24 ساعة وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات، مبينة أنها حسبة تقديرية تعود للمحكمة.

وبيّنت المصادر أن المحكمة شددت في حكمها على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وتوفر الأمن لجميع مواطنيها المقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.

بعد حبسه لأكثر من عام.. تعويض مواطن بـ750 ألف ريال عقب تبرئته في قضية جنائية

أخبار محلية
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