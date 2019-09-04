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أخبار محلية > بعد طعن مقيم في رقبته بمشرط.. “شرطة جدة” تضبط المتورطين
04/09/2019   8:29 ص

بعد طعن مقيم في رقبته بمشرط.. “شرطة جدة” تضبط المتورطين

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ضبطت شرطة جدة مقيمين من الجنسية المصرية، بعد نشوب شجـار بينهما داخل محل تجاري بحي العزيزية بجدة؛ حيث طعـن أحدهما الآخر بمشرط في الرقبة، ما أسفر عن إصـابته بقطع خطير في رقبته، نُقل على إثره إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن دوريات الأمن تحفظت على جميع المشاركين في الشجـار من بينهم 3 مقيمين؛ إثر خلاف مالي بينهم تطور إلى شجـار، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على سـلاح الجـريمة.

وأضافت أن جميع المتشاجرين أقروا بالحـادثة، وتمت إحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة لإتمام إجراءات التحقيق في الواقعة.

بعد طعن مقيم في رقبته بمشرط.. “شرطة جدة” تضبط المتورطين

أخبار محلية
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