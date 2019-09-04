بعد أيام من اتصال أمير عسير بوزير الإسكان.. المواطن “عائض” يتسلم وحدته السكنية بالشرقية

تسلم المواطن عائض الحلافي، وحدته السكنية في المنطقة الشرقية أمس (الثلاثاء)، وذلك بعد 5 أيام من وعد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال له بتوفير سكن، بعد اتصال هاتفي بين الأمير ووزير الإسكان.
وقال الشاب عائض وفقاً لـ “سبق”، إنه تسلم وثيقة وحدته السكنية الواقعة بضاحية الملك فهد بالدمام من جمعية سواعد بالمنطقة الشرقية، وذلك نيابة عن وزارة الإسكان.
وأوضح أنه يتيم الأب ووالدته مُسنة وتسكن بقرية الفوهة شمال عسير ويسكن هو مع شقيقه الذي يعاني أمراضاً عدة بالمنطقة الشرقية، مبيناًأنه تقدم بطلب سكن وقوبل بالرفض كونه غير متزوج وذهب لأبها وعرض مشكلته على أمير المنطقة الذي بادر بمهاتفة وزير الإسكان.
وأضاف أن الأمير وعد بتزويجه خلال فترة وجيزة وحضوره حفل الزفاف شخصياً، مبيناً أنه ما زال يبحث عن زوجة وينوي إقامة مناسبة زواجه في أبها ليحظى بشرف حضور أمير المنطقة.