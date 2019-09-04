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أخبار محلية > بالصور.. إحباط محاولة راكب سعودي تهريب أدوية بمطار القاهرة خبأها داخل عبوات مياه زمزم
04/09/2019   8:26 ص

بالصور.. إحباط محاولة راكب سعودي تهريب أدوية بمطار القاهرة خبأها داخل عبوات مياه زمزم

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أحبطت سلطات الجمارك المصرية بمطار القاهرة الدولي أمس (الثلاثاء) محاولة راكب سعودي تهريب مئات العبوات من الأدوية بالمخالفة للقوانين المصرية، بعدما خبأها داخل عبوات مياه زمزم.

ونقلت صحف مصرية عن سلطات المطار قولها، إنهم اشتبهوا في راكب سعودي أثناء إنهاء تفتيش الركاب القادمين على إحدى الرحلات من مطار جدة، حيث كان الراكب متردداً ويحمل عدداً كبيراً من عبوات مياه زمزم الورقية.

وبسؤال الراكب عما إذا كان بحوزته أي بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب أجاب بالنفي، ليتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة “إكس راي”، وعثر داخل الحقائب على 558 عبوة أدوية بشرية مخبأة داخل عبوات زمزم.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الراكب السعودي، وتحرير محضر تهرب جمركي وتحريز المضبوطات.

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وفق “أخبار 24”.

بالصور.. إحباط محاولة راكب سعودي تهريب أدوية بمطار القاهرة خبأها داخل عبوات مياه زمزم

أخبار محلية
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