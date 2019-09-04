أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الثلاثاء، عن فتح بوابات سد وادي جرب بمحافظة العقيق في منطقة الباحة، اعتباراً من أمس ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واتخذت الوزارة هذه الخطوة؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة مؤخرًا في المنطقة، والتي سالت على أثرها الشعاب والأودية، إضافة إلى اقتراب منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة الأمطار الهاطلة خلال الفترة الماضية، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة؛ حيث تغذي مياه السد آبار المزارعين والوادي.
وأشارت إلى أنه جرى فتح بوابات السد خلال الفترة المطرية الحالية؛ حيث جرى في كل مرة تخفيض منسوب المياه بارتفاع ثلاثة أمتار، وبمعدل 150 ألف متر مكعب تقريبًا.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
ويبلغ طول سد وادي جرب نحو 208 أمتار، وارتفاعه نحو 10 أمتار، وتبلغ سعته التخزينية نحو 344 ألف متر مكعب، ويُعد مصدرًا لتغذية آبار المزارعين في المنطقة.
وفق “أخبار 24”.