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أخبار الخرج > بالصور.. في مباراة مثيرة.. #الشعلة يسحق النجوم بثلاثية
04/09/2019   1:14 ص

بالصور.. في مباراة مثيرة.. #الشعلة يسحق النجوم بثلاثية

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انتهي لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالخرج نادي الشعلة وفريق النجوم بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف للثاني ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان ،سجل أهداف الشعلة كلاً من مسفر البيشي مامادو سورو ماجد المطيري.

 

 

بالصور.. في مباراة مثيرة.. #الشعلة يسحق النجوم بثلاثية

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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