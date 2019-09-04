دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بمكتبه في جدة اليوم الثلاثاء، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات.
واشتملت الخدمات التي دُشنت على (خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة “مقيم” الإلكترونية، وخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة عبر منصة “أبشر أفراد”، إلى جانب مجموعة من الأنظمة الإدارية الداخلية الخاصة بمنسوبي الجوازات، وخدمة “إشارة” الخاصة بالصم وذوي الإعاقة السمعية).
واستمع وزير الداخلية خلال التدشين إلى شرح موجز من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، عن تلك الخدمات ومميزاتها.
وفق “أخبار 24”.