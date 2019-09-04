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أخبار محلية > انتهاء التحقيق مع 8 متهمين في المضاربة الجماعية بالمركز التجاري بجدة.. وإحالة 7 منهم للمحكمة الجزائية
04/09/2019   1:02 ص

انتهاء التحقيق مع 8 متهمين في المضاربة الجماعية بالمركز التجاري بجدة.. وإحالة 7 منهم للمحكمة الجزائية

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أنهت النيابة العامة التحقيق مع ثمانية متهمين في المشاجرة التي حدثت داخل مجمع تجاري في مدينة جدة بتاريخ 27 ذي الحجة 1440هـ.

ويواجه المتهمون الثمانية تهم إثارة الذعر داخل المجمع وتعريض رواده للخطر، وإحداث تلفيات في الممتلكات الخاصة.

كما يواجه بعضهم تهماً خاصة، كالاشتراك في مضاربة جماعية، والتسبب في إصابات، وإشهار سكين بقصد الاعتداء، والسخرية والتحرش اللفظي.

وأحيل سبعة من المتهمين إلى المحكمة الجزائية، في حين أحيل واحد إلى قاضي الأحداث.

وتطالب النيابة بإيقاع عقوبات تعزيرية مشددة ورادعة على المتهمين السبعة، في حين تطالب بعقوبة تأديبية على الحدث.وفق “أخبار 24”.

انتهاء التحقيق مع 8 متهمين في المضاربة الجماعية بالمركز التجاري بجدة.. وإحالة 7 منهم للمحكمة الجزائية

أخبار محلية
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