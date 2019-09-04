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أخبار محلية > توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس اليوم الأربعاء
04/09/2019   1:01 ص

توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس اليوم الأربعاء

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وفيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب ووسط المملكة، يُتوقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ونجران والجوف الشرقية، والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.

ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 45 درجة مئوية في الدمام والعلا والأحساء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 19 درجة مئوية في أبها.وفق “أخبار 24”.

توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس اليوم الأربعاء

أخبار محلية
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