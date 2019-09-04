تدشين 80 مشروعاً من مشاريع الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بالمدينة المنورة‎

دشّن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، 80 مشروعاً من مشاريع الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بالمنطقة، تتضمّن 410 فصول، منها 170 فصلاً لرياض الأطفال و240 فصلاً للطفولة المبكرة.
وارتفعت السعة المقعدية لرياض الأطفال بذلك إلى 10300 مقعد، كما بلغ عدد المقاعد الدراسية بالصفوف الأولية الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة 6200 مقعد بالمنطقة، لتكون في كامل جاهزيتها مع بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ.
ويعمل برنامج الطفولة المبكرة على تهيئة الأطفال من سن 4 – 6 سنوات للاندماج في التعليم العام، حيث يجري تحديث البرامج والأنشطة المتخصصة لهذه المرحلة بتوفير كوادر تعليمية متخصصة في رياض الأطفال.وفق “أخبار 24”.