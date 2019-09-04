قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط

تمكنت قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مساء اليوم الثلاثاء باتجاه المملكة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف اعترضت وأسقطت الطائرة التي أطلقتها الميليشيات من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.
وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مؤكداً أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.وفق “أخبار 24”.
وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.