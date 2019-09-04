نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط
04/09/2019   12:59 ص

قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط

+ = -
729

تمكنت قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مساء اليوم الثلاثاء باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف اعترضت وأسقطت الطائرة التي أطلقتها الميليشيات من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مؤكداً أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.وفق “أخبار 24”.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885061510.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.