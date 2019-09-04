رصد مقطع فيديو متداول نشوب مضاربة في ممرات مستشفى الأمير محمد بن ناصر في مدينة جازان.
وأظهر المقطع اشتباك شخصين بالأيدي مع اثنين من حراس الأمن العاملين بالمستشفى.
وقالت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان وفقاً لـ”سبق” إن الشخصين اعتديا على حارسي الأمن بعد منعهما من دخول قسم العناية المركزة.
وأضافت أن الشخصين كانا يحاولان الدخول إلى العناية المركزة في وقت لا يُسمح فيه بزيارة المرضى المنومين.
وأكدت أنها رفعت إلى الجهات المختصة محضر التحقيق الخاص بالواقعة، وستتخذ الجهات الأمنية إجراءاتها بهذا الصدد.