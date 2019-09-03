رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة.
وأكّد خادم الحرمين أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية، وإنشاء هيئة باسم “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”، وإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون “الديوان العام للمحاسبة”، والتعيينات في عدد من المناصب المختلفة، جاءت لتطوير مختلف القطاعات وازدهارها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن واستمرارا لمسيرة التنمية.
وقرر المجلس تعيين الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيساً لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، وإضافة الدكتور نبيل العامودي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.
كما قرر المجلس تعيين وزير التجارة والاستثمار عضواً في مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني، وإنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، والموافقة على ضوابط إعانة صغار مُربي الماشية .وفق “أخبار 24”.
وقرر المجلس تعيين الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري، والأستاذ مازن بن عبدالرزاق الرميح، والأستاذ ممدوح بن سعود الشرهان، أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية.