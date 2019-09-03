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أخبار محلية > بالفيديو.. كيف كان الأمير الراحل سعود الفيصل يعامل أبناءه؟
03/09/2019   7:12 م

بالفيديو.. كيف كان الأمير الراحل سعود الفيصل يعامل أبناءه؟

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أكد أبناء الأمير الراحل سعود الفيصل وزير الخارجية السابق، أن أباهم كان شديد الحنان والحرص عليهم، وكان يحب “الجَمعة العائلية” التي تجمعه بإخوته وأبنائه، شديد القرب من أولاده جميعاً، هادئ الطباع ولا يرفع صوته عليهم مطلقاً.

وقال الأمير خالد بن سعود خلال الفيلم الوثائقي “سعود” الذي عرض على “MBC1” أمس، إن والده الراحل كان يحرص على تناول العشاء يومياً وإفطار رمضان مع أبنائه جميعاً على مائدة واحدة، وكان يغضب كثيراً إذا لم يتواجد أحدٌ منهم.

وأضافت ابنته الأميرة “لنا” أن الراحل كان أباً حنوناً، يحب عائلته كثيراً، وكان لطيف التعامل، صبوراً، قريباً من بناته يعاملهن كصديق، لين الجانب، وأكثر كلمة قد تخرج من فمه إذا أخطأت “وين كان عقلك لما سويتي كذا؟!”.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. كيف كان الأمير الراحل سعود الفيصل يعامل أبناءه؟

أخبار محلية
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