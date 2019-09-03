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أخبار محلية > وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين
03/09/2019   7:12 م

وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

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أدى وزير الصناعة والثروة المعدنية المعين حديثاً بندر بن إبراهيم الخريف القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم (الثلاثاء).

وقال الخريف في أدائه: “بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم؛ وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى.

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وفق “أخبار 24”.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

أخبار محلية
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