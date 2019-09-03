نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالأسماء.. “البيئة” تدعو 632 مرشحاً على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم
03/09/2019   7:06 م

بالأسماء.. “البيئة” تدعو 632 مرشحاً على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم

+ = -
924

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 632 مرشحاً على وظائفها المعلنة في 15 شوال الماضي لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وطلبت الوزارة من المرشحين المعلنة أسماؤهم مراجعة الجهة المدرجة في الجدول الزمني في الموقع، لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية والمطابقة النهائية.

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمقابلة الشخصية والمطابقة لا تعني الترشيح، وإنما لمراجعة صحة البيانات، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين النهائية ستعلَن على موقعها الإلكتروني.وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة، موضحة أنه للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين عبر هذا الرابط.

بالأسماء.. “البيئة” تدعو 632 مرشحاً على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885061464.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.