السويكت: فريقنا سيضع النصر في القمة

أوضح لـ “الاقتصادية” الدكتور صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، أن لديهم فريقا إداريا يعمل بصمت يبحث عن كل ما يفيد فرق كرة القدم، ما أسهم في التوقيع مع اللاعب مختار علي “مواليد” قادما من نادي فيتسيه أرنهايم الهولندي، وقال “همنا أن يكون الأصفر في القمة ونحافظ على كل مكتسبات النادي”.
وأعلن النصر، مختار بعقد يمتد إلى ثلاثة أعوام، دون أن يكشف فيه قيمة الصفقة، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.
وأضاف السويكت، “مختار من المواهب المتميزة في فئة المواليد، ارتدى من قبل قميص الأخضر. بإذن الله – يكون فيه خير للكرة السعودية ونادي النصر، يحمل الجواز السعودي وسيتم إدراجه ضمن خيارات المدرب البرتغالي روي فيتوريا”.
وستكون أولى مباريات مختار، في محطته الثالثه منذ أن خاض أول مباراة له في العاشر من كانون الأول (ديسبمر) 2013، حيث لعب 69 مباراة في مركز الوسط المدافع والوسط الأيمن، إضافة إلى صانع ألعاب في بعض مبارياته الـ40 الأولى، منها بقميص تشيلسي الإنجليزي “تحت 21 عاما”.
وعرف مختار، لأول مرة، عندما استدعاه المدرب الوطني سعد الشهري ليكون ضمن قائمة الأخضر “تحت 21 عاما” للمشاركة في الدورة الودية الثلاثية التي نظمها الاتحاد الكويتي في تشرين الأول (اكتوبر) عام 2018 بمشاركة منتخبي الكويت والبحرين ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا “تحت 23 عاما” 2020.
وخاض مختار مباراتين مع المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني باوزا، ضمن برنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، أمام جامايكا وصنع فيها أحد أهداف الأخضر الخمسة، والثانية أمام غانا وخسرها الأخضر 3 /0.
وأسهم مختار في التسجيل لتشيلسي وفيتسيه أرنهايم خلال 3879 دقيقة عشرة أهداف، حيث سجل ستة وصنع أربعة، كانت مساهمته الأولى بصناعة أحد أهداف تشيلسي ضد ستيوا بوخارست الروماني في أول لقاء يشارك فيه ضمن بطولة الدوري الأوروبي للشباب موسم 2013 /2014.
ولم يحصل مختار على أي بطاقة حمراء خلال مبارياته الـ 69، لكنه حصل على ست بطاقات صفراء.