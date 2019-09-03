بالفيديو.. محمد الشيخ: النصر يفكر في استبدال أمرابط لتخفيف الأعباء المالية

كشف محمد الشيخ، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، أن مصادره تؤكد وجود فكرة لدى نادي النصر بتبديل اللاعب نور الدين مرابط بسلمان المؤشر.
وأشار إلى أن رئيس النادي سيدخل في مأزق بسبب الأمور المالية، إذ أن المعطيات في هذا الموضوع تؤشر إلى وجود مشكلة مالية للنصر.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” الدوري مع وليد ” ، أن هناك فكرة لدى النصر بتخفيف الأعباء المالية بسبب بعض اللاعبين ومنهم أمرابط. وفق “صدي”.
#الدوري_مع_وليد
محمد الشيخ: مصادر تؤكد وجود فكرة تبديل اللاعب نور الدين مرابط بسلمان المؤشر وقد يعاني #النصر مالياً. pic.twitter.com/i5A1bSmseX
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 2, 2019