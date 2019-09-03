حمد الله .. إصابة الريان كذبة

أبانت لـ”الرياضية” مصادر خاصة، أن إصابة المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، في الجولة الأولى من الدوري لا تشبه إصابته مع الريان القطري، فريقه السابق، سواءً على مستوى القدم المصابة أو التشخيص. وأشارت المصادر إلى إظهار الأشعة سلامة قدم اللاعب اليمنى من أي كسر، واقتصار معاناته على آلام في أربطة المفصل جراء كدمة قوية في مشط قدمه.
وينتظر الجهاز الفني للنصر عودة المغربي، خلال أيام، إلى التدريبات الجماعية. وكانت فترته في الريان شهدت تعرضه إلى كسر في كاحل قدمه اليسرى غيبه 4 أشهر.