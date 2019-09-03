كويلار: مدرب برازيلي شجعني على الانتقال للهلال

عبر الكولومبي جوستافو كويلار عن سعادته باللعب للفريق الأول بنادي الهلال الذي وصفه بأفضل نادٍ في آسيا، وقال في حديث مقتضب عقب وصوله العاصمة الرياض أمس، وسط حضور جماهيري كبير: «أنا سعيد بأن انتقل إلى نادٍ سعودي كبير. ورغم معرفتي البسيطة عن فريقي الجديد، فإن مدربنا في فلامنغو البرازيلي، الذي درب الهلال في الموسم الماضي، قرب المسافات بيني وبين الهلال، وهو أحد أسباب قبولي للعرض الأزرق، فقد حدثني عن نجومه وإنجازاته وبطولاته الكثيرة على الصعيد المحلي والقاري، كما وصف لي جماهير النادي التي قال إنها عاشقة للفريق، وتدعمه وتدعم نجومه، وهذا محفز كبير لي، وأنا متشوق لمشاهدتها في المباراة المقبلة».
وعن جاهزيته، قال: «أنا جاهز لياقياً، فلم تنقضي إلا أيام بسيطة عن آخر مباراة رسمية لعبتها».
وختم حديثه بأن انتقاله للهلال يمثل مرحلة جديدة في مشواره الكروي خارج بلاده، بعد اللعب لفلامنغو لـ3 سنوات.
وكان فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، قد اجتمع مساء أمس بالمحترف الكولومبي جوستافو كويلار بمقر النادي. وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية واختبارات لياقية اليوم، لتحديد درجة جاهزيته البدنية، وينتظر أن تشهد مباراة الهلال المقبلة أمام الفيحاء، يوم السبت 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، في الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ظهوره الأول مع فريقه الجديد.
وفي البرازيل، أحدث انتقال كويلار للهلال حالة غضب شديد من قبل أنصار نادي فلامنغو البرازيلي، بسبب قيمته الفنية وخسارة الفريق لإمكانياته.وفق “الشرق الأوسط”.
في المقابل، أعلن نادي النجم الأحمر الصربي تعاقده مع الأسترالي ميلوس ديجينيك، بعد أن قام بتفعيل خيار الشراء، وبذلك ينتهي ارتباط اللاعب بنادي الهلال، حيث كانت الاتفاقية تنص على إعارته لموسم واحد، مع أحقية النادي الصربي بشراء عقد اللاعب بشكل نهائي، بعد تفعيل خاصية الشراء المنصوص عليها في الاتفاقية بين الناديين.
جدير بالذكر أن عقد الأسترالي ديجينيك السابق بينه وبين الهلال ينتهي بنهاية عام 2022.
ومن جهة أخرى، قدم المحترف السوري عمر خربين اعتذاره عن الانضمام لمنتخب بلاده، بحسب بيان رسمي نشره الاتحاد السوري، أكد فيه أن السبب يعود لأسباب عائلية.