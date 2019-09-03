بدء بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء في الرياض نهاية العام الجاري

أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أن نهاية العام الجاري ستشهد المرحلة الأولى من بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء في الرياض.
وصرح الرئيس التنفيذي للشركة جيروين فنسنت، أن المنشأة المزمع إطلاقها ليست سوى بداية لسلسلة من المنشآت المماثلة التي ستطلق خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف إعادة تدوير جميع أنواع النفايات مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن.
وبيَّنت الشركة بحسب وكالة “بلومبيرغ”، أن المخلفات المعاد تدويرها ستُستخدم في مشاريع الإسكان والبنية التحتية.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، كانت قد وقعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الریاض، لبدء أنشطة إعادة تدوير النفايات في الرياض.وفق “أخبار 24”.