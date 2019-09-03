السيرة الذاتية لـ”ياسر الرميان” رئيس مجلس إدارة شركة “أرامكو” الجديد

صدر أمس الإثنين قرار بتعيين ياسر الرميان رئيساً لمجلس إدارة “شركة أرامكو” خلفاً لوزير الطاقة خالد الفالح، فمن ياسر الرميان؟
هو ياسر بن عثمان الرميان حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من “جامعة الملك فيصل” عام 1993م، وعلى شهادة من “مدرسة هارفارد للأعمال” في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2007.
تولى منصب مدير الوساطة الدولية في البنك السعودي الهولندي بين 1999 و2004، ثم رئيس قوائم الأوراق المالية في هيئة السوق المالية بين 2004 و2007.
وفي عام 2008 عُين رئيسًا تنفيذيًا في شركة “الخليج للاستثمار”، وبين 2008 و2010 تولى إدارة تمويل الشركات في هيئة السوق المالية.وفق “أخبار 24”.
وشغل عدة مناصب منها الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في “السعودي الفرنسي” كابيتال” بين 2011 و2015، وعضوًا في مجلس إدارة “تداول” بين عامي 2014 و2015.
كما تولى بعد ذلك منصب مستشار بالديوان الملكي بين عامي 2015 و 2016، وعُين مستشارًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير في مايو 2016، ثم عُين عضوًا في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وعُين عضوا في مجلس إدارة شركة “أرامكو السعودية” في أغسطس 2016، وفي عام 2017 تولى منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة.